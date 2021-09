Fiorentina, Commisso attacca Gasperini: "Ha passato una settimana a piangere, quelli del Nord sono così"

Rocco Commisso della Fiorentina è tornato ad attaccare Gasperini dell'Atalanta. Dopo Atalanta-Fiorentina 1-2 le polemiche in tv dell'allenatore Gasperini sugli episodi arbitrali a favore della Fiorentina di Commisso. Continue polemiche anche in settimana di Gasperini che hanno fatto scatenare la reazione di Comisso.

Fiorentina, Commisso attacca Gasperini

Queste le parole di Commisso contro Gasperini a Rai Sport: "Arbitri? A volte sbagliano per uno, altre per l'altro. Ieri ci hanno penalizzato al 95esimo ma eravamo avanti di due gol... Non voglio fare polemiche. Ho visto che ieri Gasperini era sorridente, perché ha vinto. Eppure ha passato una settimana a piangere... Così sono quelli del nord. Speriamo che ora si calmi".

