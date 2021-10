Ultime notizie calcio Napoli - José Maria Callejon, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono stati sette anni meravigliosi a Napoli. Questa settimana sono stati tranquillo, è una partita importante per me ma anche per società e tifosi, siamo in un momento molto buono ed arriva la squadra che gioca meglio. Per noi è un test di maturità. Speriamo di essere all'altezza".