Fiorentina, Biraghi: "Trasferta a Napoli? Sarà una partita difficile ma andiamo con la mentalità di poter fare risultato”

Ultime Serie A - Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ai microfoni di Radio Toscana durante “Artemio” ha fatto il punto della situazione in casa viola il giorno dopo la sfortunata eliminazione ai supplementari contro l’Inter.

“Perdere fa sempre male, perdere così ancora di più. Abbiamo dimostrato che ce la siamo giocata contro la squadra più attrezzata del campionato. C’è amarezza ma si deve trasformare in consapevolezza dei nostri mezzi.

Fiorentina cambiata? Essendo una piazza ambiziosa quando le cose vanno male c’è tanta negatività mentre quando vanno bene si guarda tutto in positivo. Noi dobbiamo mantenere l’equilibrio, restare uniti e tranquilli. Abbiamo una buona squadra, quando non parti bene e ti trovi in difficoltà diventa difficile risalire. Ma abbiamo giocatori di qualità, sia di esperienza che giovani.

Vlahovic? Il futuro è dalla sua parte deve continuare a lavorare con equilibrio tappandosi le orecchie e non ascoltare le critiche. A inizio anno quando non segnava si diceva che serviva un attaccante perché lui non andava bene, ora che ha segnato con continuità parlano tutti bene di lui. Le qualità per fare carriera ce le ha. Non è facile anche per lui giocare da unico attaccante e trovare spazio tra i difensori, è importante che segni ma anche che crei spazio per i compagni.

Trasferta a Napoli? Sarà una partita difficile ma andiamo in trasferta con la mentalità di poter fare risultato”