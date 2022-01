Fiorentina, Barone: "Stasera per noi è super importante, teniamo molto alla Coppa Italia. Vlahovic? Aspettiamo una risposta..."

Ultime notizie calcio Napoli - Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vlahovic? Aspettiamo una risposta da parte del suo entourage, dobbiamo capire in fretta se vuole restare a Firenze o andare via. Deve dirlo subito, dobbiamo programmare il nostro mercato. Siamo qui per giocare una partita che per noi è il massimo, teniamo molto alla Coppa Italia perché offre la possibilità di vincere un trofeo e di qualificarti in Europa. Il gruppo merita rispetto visto che è merito del gruppo se anche Vlahovic è riuscito a fare quel che ha fatto. E' una partita super importante quella di questa sera. Offerta da 70 milioni? Le valutiamo tutte".