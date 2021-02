Fiorentina, Barone: "Nessun incontro con Sarri, queste notizie false che circolano non fanno bene alla squadra"

Serie A - Maurizio Sarri alla Fiorentina, arrivano le parole del dg della Fiorentina Joe Barone: "Ho cenato a casa come la sera prima. Non c'e' stato nessun incontro. Mi dispiace tanto che tutte queste notizie continuino a girare, non fanno bene alla squadra e all'ambiente Fiorentina. In particolare, sono molto amareggiato perche' la mia verita' e quella del nostro presidente e proprietario, Rocco Commisso, non viene accettata. Anche il procuratore di Sarri, Fali Ramadani, ha fatto i suoi commenti, ma per alcuni giornali non contano e questo mi fa tanto arrabbiare".