Fiorentina, Barone: "Cori razzisti a Vlahovic? Bravo lui a gestirli, cose che non servono al calcio"

Ultime notizie calcio - Nel corso della sfida di ieri tra Atalanta e Fiorentina, Dusan Vlahovic, bomber della Viola, è stato preso di mira da alcuni tifosi atalantini che gli hanno rivolto cori razzisti. Su questi episodi si è espresso anche Joe Barone, direttore generale, ai microfoni del canale ufficiale del club:

"Direi che i due episodi, uno prima del rigore e l'altro durante l'intervista a Vlahovic, non servono al calcio e allo sport. Dobbiamo essere fuori da questi momenti di razzismo durante la partita. Sono momenti particolari che direi che Dusan ha gestito abbastanza bene. Però ovviamente non sono momenti belli durante una partita di calcio e in tutto lo sport".