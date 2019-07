Fiore: "Il Napoli comprerà James a titolo definitivo, il Valencia ha comprato una punta"

Giovanni Fiore, giornalista ed esperto di mercato spagnolo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Florentino Perez non mollera la presa per James, alla fine lo venderà a titolo definitivo. Con un po' di pazienza si arriverà a un accordo ma sempre a titolo definitivo. Rodrigo alla fine rimarrà al Valencia, oggi ho sentito che Maxi Gomez del Celtva Vigo farà le visite per il Valencia, ma i calciatori sono compatibili tra loro".