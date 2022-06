Fiore: "Deulofeu è ideale per il gioco di Spalletti. Mertens? Lo vedrei bene alla Lazio"

Calcio Napoli - L’ex calciatore e ora allenatore Stefano Fiore, ha parlato dei temi del giorno ai microfoni di TMW Radio, durante A Tutto Mercato.

Che ne pensa del possibile trasferimento di Deulofeu al Napoli?

“Sulle qualità del giocatore c’è poco da dire. In carriera ha fatto poco rispetto alle qualità che ha. Anche nell’Udinese ha fatto un’ottima seconda parte di stagione, ma nella prima non aveva fatto così bene. Per il gioco di Spalletti è ideale. È il classico giocatore che rompe gli schemi”. L’Udinese nei prossimi anni può pensare di ravvicinarsi alla zona Champions?

“A quei livelli a ora è impensabile. Rimane una società che lavora bene soprattutto con i giovani. Ora è un po’ presto per parlare di coppe europee, soprattutto se dovrà cedere giocatori importanti”.

Se fosse in Lotito prenderebbe Mertens?

“È un giocatore che a me piace tantissimo nonostante l’età. Come vice Immobile sarebbe un ottimo colpo, anche se per caratteristiche la Lazio secondo me ha bisogno di una prima punta diversa”.