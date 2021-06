Ultime notizie calcio - Matt Hancock, ministro della Salute britannico, ha chiuso il caso relativo alla finale di Euro 2020 (in programma per l'11 luglio a Londra) in un'intervista concessa a Sky News:

"La finale degli Europei si svolgerà a Wembley. Sono stato venerdì a Wembley, è stato stupendo sentire di nuovo la folla fare il tifo, abbiamo una grandissima location, spero che Inghilterra, Scozia e Galles vadano avanti".