Filippo Galli: "Gattuso? Le opinioni cambiano da una settimana all'altra ed è sbagliato"

Napoli - Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Occorre equilibrio e pazienza. Non bisogna mettere in discussione Gattuso alle prime difficoltà. Rino sa tenere la squadra viva e pronta a reagire. La vittoria con la Juve è la dimostrazione che il lavora paga. Un risultato sempre difficile da ottenere. Non è possibile che da una settimana all'altra nel calcio si possa cambiare opinione in maniera così repentina. Con i giudizi bisogna andarci davvero molto piano".