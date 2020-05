FIGC, l'ex dg Valentini: "Quando c'era bisogno di calore la Nazionale andava a Napoli. Italia-Svezia? Se devo affondare lo faccio con Insigne"

Ultime notizie calcio – Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Quando avevamo bisogno in Federazione di sentire l’affetto della gente e l’abbraccio dei tifosi andavamo a Napoli. In spareggi o situazioni in cui serviva la spinta del tifo Napoli era sempre la prima scelta. I tifosi napoletani non ci hanno mai tradito, forse solo con Maradona che però aveva sottolineato il fatto che gli italiani insultavano i napoletani ed ora chiedevano loro di tifare per gli azzurri. Italia-Svezia a Napoli? La Federazione all’epoca era mediocre, io sono d’accordo con te: sarebbe stato bello. A Ventura rimprovero una cosa: se sto affondando, lo faccio con Lorenzo Insigne in campo”.