FIGC, Nanni: "Ci sono i margini per ridurre la quarantena, possibile anche parziale riapertura degli stadi"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Gianni Nanni, medico del Bologna e delegato della commissione medica della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per me ci sono i margini per ridurre la quarantena dal momento che in caso di positività ad un calciatore deve fermarsi tutto. In certi stadi due o tremila persone o anche di più potrebbero entrare. Soprattutto se la curva dei contagi dovesse continuare a decrescere”.