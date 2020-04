FIGC, il Dott. Capua: "Vogliamo riprendere col calcio, ha un indotto come quello della FIAT. Chi si allenerà verrà blindato"

Serie A - Il Dott. Giuseppe Capua, membro del Comitato Medico Scientifico della FIGC, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Abbiamo stilato da un paio di settimane un protocollo, l’abbiamo sottoposto al ministero che ci ha detto della possibilità di fare delle integrazioni e cose funzionali al miglioramento. Siamo disponibili a qualsiasi tipo di consiglio, il nostro vero obiettivo è la tutela della salute e la volontà di riprenderà un’attività industriale che ha un indotto così importante che io paragono a quello della FIAT. E’ come se qualcuno un giorno chiudesse la FIAT. Il calcio non è solo un vezzo, è un’importanza nazionale avere un indotto industriale e di lavoro per tantissima gente. Il contagio zero non ci sarà mai, nemmeno tra un anno. Sarebbe auspicabile che il virus scenda di virulenza, ma se ci sono da modificare dei percorsi noi siamo pronti a farlo. Nel nostro protocollo c’è una blindatura del gruppo d’allenamento. Quando vengono visitati diventa più difficile il contagio. Verrebbero blindati in modo che non ci siano dei rischi. Il tempo è dalla nostra parte, più tempo passa e meno saranno i rischi di contagio. Dobbiamo eliminare le possibilità anche se poche per tornare ad allenarsi in campo. I medici sociali delle squadre devono sobbarcarsi di un lavoro che prima non era previsto. Loro hanno ragione a dire che il tutto è sulle loro spalle, ma parliamo di un qualcosa che non è mai esistito al mondo. Mi auguro che tutto finisca presto e che arrivi presto un vaccino che ci metta in protezione, però la vita cambierà per tutti. Tutto ciò che facciamo adesso negli ultimi due mesi non l’avremmo mai pensato. Per un certo periodo rimarremo così come stiamo perché ci siamo resi conto che questo modo di fare ci sta mettendo in sicurezza. Ammonire i calciatori che sputano? E’ una competenza dell’UEFA, loro penseranno alle nuove regole”.