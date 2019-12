FIGC, Gravina risponde a Ceferin: "VAR testimonianza della modernità dei tempi, non si può tornare indietro"

Ultimissime calcio Napoli - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato così ai microfoni della stampa presente a margine della presentazione del bilancio integrato della FIGC. Queste le sue considerazioni sulle dichiarazioni di Ceferin relative al VAR ed al fuorigioco:

"Non commento le parole di Ceferin sul VAR ma esprimo una mia riflessione. Il VAR è una testimonianza della modernità dei tempi e non si può pensare di tornare indietro. Oramai fa parte del nostro mondo e dobbiamo migliorarla, puntando sull'oggettività. Non si può più tornare nelle zone grigie".