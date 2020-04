Fideleff: "Io ricordato solo per l'errore col Chievo, nessuno parla di quello di Cannavaro col Chelsea... Calore di Napoli unico al mondo"

Ultime notizie calcio Napoli - Ignacio Fideleff, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Instagram al canale "Fuoridicoppa":

"L'errore contro il Chievo Verona? Vengo ricordato solo per quello ma nessuno parla mai dell'errore di Cannavaro contro il Chelsea che ci costò la Champions League. Il calore di Napoli è unico al mondo. Daniele De Rossi è venuto in Argentina a giocare nel Boca Juniors ma nemmeno qui si raggiunge il livello del San Paolo. Non ho girato il mondo per fare esperienza ma per tornare ai miei livelli. Purtroppo, a causa delle operazioni non ci sono riuscito. E quando accade bisogna avere il coraggio di smettere".