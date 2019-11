Ferrigno: "La statua più venduta? Cristiano Ronaldo, ma anche Llorente, Manolas e Lozano..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Ferrigno, maestro del pastore in terracotta:

“Allan contro il Liverpool ha disputato forse la miglior partita da quando è a Napoli e vanno fatti i complimenti a lui per come ha risposto a tutta questa situazione. Le prossime 4 avversarie sono alla portata del Napoli per cui mi auguro che dopo quel pari di Anfield la squadra dia continuità di risultati anche in campionato. La statua che va di più è quella di Llorente, ma anche Manolas e Lozano si difendono. Devo però dire che Cristiano Ronaldo è ancora la statuetta più venduta”.