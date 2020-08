Ferri, l'invasore di campo: "La Digos non mi fa giocare perchè ho il Daspo per le partite del Napoli dopo la sciarpa in faccia ad Higuain"

Mario Ferri, ‘Il Falco’, famoso invasore di campo, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ho avuto una discussione con la Digos de L’Aquila e non mi fanno giocare la partita perché ho il Daspo per le partite del Napoli. E’ assurdo, me lo dicevano due o tre giorni prima. Ho il Daspo per l’invasione che feci al San Paolo buttando la sciarpa in faccia ad Higuain. In quel momento l’avrebbe fatto chiunque. Non sapete quanto sto rosicando. Posso fare l’invasione, ma ho promesso al vice Questore che non l’avrei fatta”.