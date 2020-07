Notizie Napoli calcio. Riccardo Ferri, ex Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Contro il Barcellona il Napoli non dovrà perdere la propria fisionomia. Sarà una gara con molte insidie, in quanto il Barcellona ha tanta qualità e giocatori che la possono sbloccare in qualsiasi momento. Se gli azzurri imporranno le proprie qualità, come il contropiede, potranno fare bene".