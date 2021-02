Ferri: "I giocatori del Napoli credono in ogni proposta di Gattuso, la gara con l'Atalanta lo dimostra"

Ultime notizie calcio Napoli - Riccardo Ferri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La partita contro l’Atalanta dimostra che i giocatori del Napoli credono ad ogni soluzione tattica che propone Gattuso, i risultati che sta ottenendo il tecnico sono importanti. Sta riuscendo a tenere un ambiente non facile, reso ancora più complicato dagli attriti con la società”.