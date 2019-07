Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia:

"Verdi vuole venire alla Sampdoria, ma De Laurentiis quando vuole un giocatore ti racconta tutta la storia di Roma e non vuole pagare. Poi quando deve vendere chiede cifre improponibili. Per Verdi gli ho offerto gli stessi soldi che ha speso per prenderlo dal Bologna, ma lui ha sparato una cifra ancora maggiore".