Ferrero a CN24: "Quagliarella sta bene alla Samp, nessuno dice come stanno le cose. Su Giampaolo e Pioli..." [VIDEO]

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto a margine dell'evento Football Leader 2019 svoltosi all'Hotel Royal Continental: "Con Giampaolo ci siamo visti e ci siamo parlati, lui ha un anno di contratto con noi. Ora è in vacanza una settimana, ci rivederemo lunedì e vedremo se le nostre strade proseguiranno insieme o si interromperanno. Se lui vuole andare in altri lidi posso mai trattenerlo?

Pioli nuovo allenatore? Nomi non ne faccio perché non ho parlato con nessuno. Io non cerco nessuno, al massimo sono gli altri a voler cercare noi.

Quagliarella? Sta bene alla Samp, ha un contratto con noi. Nessuno dice che l'ho preso quando nessuno credeva in lui".

