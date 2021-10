Ferrario: "Benissimo Napoli e Milan, ma per lo Scudetto arriverà anche la Juventus"

Calcio Napoli - Moreno Ferrario, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"I campionati si vincono con le difese: non ho mai visto una squadra vincere uno Scudetto con quaranta goal subiti. Puoi ance segnarne ottanta, ma se prendi sempre goal alla fine non vinci mai nulla. Napoli e Milan stanno facendo benissimo, ma pian piano arriverà anche la Juventus, ne sono certo. Hanno Chiellini li dietro che anche ai miei tempi sarebbe stato un fenomeno. La ricetta per vincere lo Scudetto a Napoli? Il gruppo. Conta il “noi”, non l’ “io”. E poi anche una buona dose di fortuna. Ogni tanto ho l’impressione che qualche squadra non vinca il campionato perchè le individualità sono superiori al senso di squadra. La cosa più importante, per un allenatore, è entrare nella testa dei propri calciatori per mettere insieme un gruppo vincente“.