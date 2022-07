Ferrarese: "Sogno di diventare il DS del Napoli. Lascerei andare Mertens per tenere Koulibaly, un suo addio sarebbe disastroso"

Claudio Ferrarese è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens è un giocatore che ha fatto la storia a Napoli, ma privarsi di Koulibaly oggi sarebbe quasi disastroso. Rappresenta il Napoli in tutto ed è troppo importante per questa squadra. Preferirei di fare un sacrificio con Mertens piuttosto che con Koulibaly. Non so se oggi Casale è pronto per Napoli e Lazio, ma ha grandi margini e merita l’occasione. Una volta che passi a Napoli il resto è noia. Mi dispiace che sono stato li in un momento complicato. Un giorno da direttore sportivo nel Napoli? Magari…”