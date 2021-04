Ferrarese a CN24: "Spalletti non si discute, ci ha fatto divertire col suo gioco. Torino? Gara difficile, il Napoli vuole punti Champions"

Napoli Calcio - Claudio Ferrarese è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti duro? Quando se ne parla troppo vuol dire che qualcosa c'è ma non sono mai stato allenato da lui e non posso giudicare. So solo che è un grande allenatore. E' un allenatore che ha fatto benissimo e vinto qualcosina: carismatico e di qualità, ci ha fatto vivere un bel calcio con la Roma e ha riportato l'Inter in Champions, non possiamo discuterlo come allenatore. Nicola? E' stato mio compagno di squadra alla Ternana e al Torino. Incarna lo spirito del Toro, Cairo l'ha scelto per questo motivo. E' di Torino, si sente doppiamente la responsabilità. Sarà una partita difficile per il Napoli ma sarà una gara aperta che gli azzurri devono vincere per arrivare al terzo posto e in piena corsa Champions ma anche per il Toro è fondamentale per la salvezza. Demme? Mi piace molto, ha caratteristiche diverse da altri giocatori: è anche caratteriale, ha quel qualcosa che mi accende".