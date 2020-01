Ferrara: "Tre gol regalati, errori commessi dai migliori di questa stagione"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli,Juventus e Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rete 4:

"Al San Paolo sono passate tante squadre. L'approccio del Napoli è stato giusto, ma paga tre errori di giocatori importanti come Meret e Di Lorenzo che fino a ieri sono stati i migliori della stagione. Il problema di Di Lorenzo non è stata la posizione ma i tacchetti. I difensori che scivolano non sono giustificabili. Una stagione storta può capitare per tanti motivi, come errori della società o per appagamento di qualche giocatore. Trovo ingiusti i fischi ad Insigne perchè è stato tra i migliori in campo. Lorenzo non deve darsi colpe e non deve sentirsi il capro espietorio per questa situazione".