Ferrara su Insigne: "Le critiche fanno male, ma deve farsele scivolare addosso. Ai napoletani non si accetta una cosa"

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Mattino. Ecco un piccolo passaggio:

Da capitano a capitano cosa dire a Lorenzo Insigne?

«Di continuare a comportarsi da professionista e nei limiti del possibile farsi scivolare queste critiche. Fanno male. Lo so. A Napoli ancor di più. Personalmente vissi un anno difficile con Ranieri. Nei confronti dei giocatori napoletani è come se non si accettasse che possano avere un periodo difficile. Come se si dovesse sempre dimostrare l'amore per la propria maglia. Ma quello non lo dimostri giocando sempre al top. A volte puoi anche giocar male ma devi trasmettere, soprattutto alla tifoseria ed ai compagni la voglia di farti seguire. E lui lo sa fare. Lui ha tanto da trasmettere. È stato in spogliatoio con giocatori importanti, che hanno vinto come Albiol, Reina e tanti altri. Sa come si fa».