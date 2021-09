Ferrara: "Sette squadre in lotta per lo Scudetto, ma il Napoli sta facendo grandi cose. Osimhen? Solo Benzema ha fatto meglio"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Cagliari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono sette le squadre che possono ambire allo Scudetto ma il Napoli nei numeri sta facendo qualcosa veramente di importante. La Juventus ha un ritardo rispetto alle altre e quindi sembra che stiamo tornando ai vecchi tempi in cui abbiamo visto il Napoli vincente. In questo momento è presto per poter giudicare nel complesso le squadre, anche perché a gennaio il Napoli perderà tre calciatori come Koulibaly, Anguissa ed Osimhen. Il nigeriano è difficile da marcare perché sa girarsi e poi partire in profondità. Osimhen ha segnato cinque gol, solo Benzema ne ha fatti sei. Anguissa sta facendo grandissime cose e non è facile inserirsi così in un campionato come quello italiano, soprattutto se il suo esordio è arrivato nella partita dell'anno, vale a dire quella contro la Juventus".