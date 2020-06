Ferrara: "Ricordo ancora il mio esordio col Napoli: era un'amichevole, vincevamo 8-0 e Bruscolotti diceva di farmi sentire dall'avversario"

Ultime notizie calcio Napoli – Ciro Ferrara, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Al mio primo ritiro con i grandi, vincevamo forse 7 o 8 a zero. Io cercavo conforto nei compagni perché era la prima partita in maglia azzurra e Beppe mi diceva di dargli un colpo per farmi sentire. Mertens si è immerso nella realtà napoletana ed è giusto che questo matrimonio ora vada avanti”.