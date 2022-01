Ferrara: "Napoli padrone del campo, è meritatamente in vantaggio. Gran gol di Petagna, belli gli applausi ad Insigne"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'intervallo di Napoli-Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Napoli meritatamente in vantaggio, i numeri parlano chiaro e gli azzurri stanno dominando in mezzo al campo. E' padrone del campo e la Sampdoria non ha creato nulla. Petagna? Gli attaccanti sono così: hanno un pallone e devono segnare. Ha fatto davvero un gran gol. Ho capito subito che era un infortunio muscolare per Insigne, credo all'adduttore destro. Ha provato a restare in campo, se è uno stiramento è difficile continuare. So quanto tiene in questo momento in particolare a questa situazione ed al suo Napoli. Belli gli applausi dei tifosi quando è uscito".