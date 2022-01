Ferrara: "Lobotka e Demme bravissimi contro la Juve. Ghoulam? Dopo un lungo stop la seconda gara è complicata..."

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lobotka e Demme hanno fatto una bellissima partita contro la Juventus, non è facile sostituire Fabian Ruiz ed Anguissa e loro ci sono riusciti benissimo. Oltre ad essere bravo con la palla tra i piedi, è molto bravo anche nella lettura in fase di contenimento e nel cercare la profondità. Ghoulam? Non glielo auguro, ma solitamente dopo un lungo stop si fa fatica alla seconda partita".