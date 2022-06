Ferrara: "Il pensiero di Buffon su Di Maria? Maradona non si può paragonare a nessuno! Sul Napoli..."

La Fondazione Cannavaro Ferrara dal 2005 è impegnata sul territorio napoletano con progetti di solidarietà sociale, beneficenza. Oggi al centro sportivo «Azul Padel» di Pianura si svolge un torneo di padel: i fondi raccolti andranno alla Fondazione Santobono Pausilipon, realtà attiva da dodici anni per supportare l’ospedale che cura i più piccoli a Napoli.

Nel corso dell'evento ha parlato anche lo stesso Ciro Ferrara:

Buffon ha detto che Di Maria sarebbe come Maradona in Italia? Conosco il pensiero di Gigi su Diego, è stato stravolto. Lui voleva dire che Di Maria aiuterebbe tanto qualsiasi squadra dovesse acquistarlo, in questo caso si parlava della Juventus. Non c’è il termine di paragone, non può esserci per nessuno, mai ci sarà».

Sul Napoli: «Ha perso un pezzo pregiato come Lorenzo Insigne ma è troppo presto per fare delle valutazioni, l’unico concetto importante è che secondo me ormai per le grandi squadre l’accesso alla Champions League anche per un discorso economico quasi fa passare in secondo piano il traguardo massimo, cioè lo scudetto. Spero che possa vincerlo il Napoli, manca dai miei tempi».