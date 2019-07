Ferrante: "Terrei Milik tutta la vita, ben venga Icardi ma potrebbe causare dei problemi. Su James..."

Marco Ferrante, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Milik lo terrei tutta la vita, magari l’arrivo di Icardi potrebbe andare a scombussolare qualche equilibrio . Detto ciò, ben vengano giocatori di questo calibro. James può far fare il salto di qualità al Napoli ma deve venire con la giusta mentalità: al Napoli manca poco per vincere e lui può essere l’uomo in grado di dare quel qualcosa in più. Juventus? Vince anche senza Ronaldo, il Napoli per cercare di ambire a qualcosa di interessante deve dotarsi di una struttura societaria come quella dei bianconeri”.