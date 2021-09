Ferrante: "Spalletti è l'uomo giusto per far vivere tutto con normalità. Osimhen? Valore aggiunto per il Napoli"

Napoli Calcio - Marco Ferrante è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Osimhen è un valore aggiunto per il Napoli, in una rosa già competitiva di suo. Può fare ancora di più, Spalletti lavora molto sulla testa, è equilibrato e sa tirare fuori il meglio da te. Spalletti è l'uomo giusto per far vivere tutto con normalità: non deve soffrire di vertigini, non deve mollare. E' ancora molto presto".