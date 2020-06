Ferrante: "Petagna pedina di scambio per arrivare a Belotti: operazione molto fattibile per me!"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Ferrante, ex calciatore di Napoli e Torino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Belotti? Se il Napoli deve puntare in alto serve una rosa importante, pensiamo alla Juventus: ha una panchina imbarazzante per quanto è forte. Il Napoli ha un organico molto, molto importante. Petagna è un giocatore forte ma non da Napoli e può essere magari usato come pedina di scambio con il Torino per portare a casa Belotti. In granata è arrivato Vagnati che ha portato proprio Petagna alla SPAL. L'anno prossimo ci sono gli Europei e Belotti potrebbe perdere l'Europeo in caso di una nuova stagione difficile per il Torino. Per me lo scambio Belotti-Petagna è molto fattibile”.