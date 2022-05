Ferrante: "Errore perdere Mertens a zero, Brekalo è pronto per un club come Napoli"

Marco Ferrante è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Vorrei vedere Scamacca in una grande squadra, in un grande club si vede veramente il talento di un giocatore. Brekalo è un giocatore forte che ha fatto vedere qualità quest’anno al Torino, lo vedrei bene al Napoli. Perdere Mertens a zero sarebbe un grande errore, ha mostrato di avere ancora molti colpi".