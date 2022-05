Ferlaino: "Scudetto? De Laurentiis tiene i conti in ordine: avrà fatto questa riflessione"

Calcio Napoli - Corrado Ferlaino ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Luna. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Ferlaino a Tv Luna:

"Il Napoli sta andando bene, i bilanci sono a posto. Aurelio De Laurentiis cura molto l'aspetto economico, questo è importante, no? Il mio voto? Nove, otto, se volete sette. Vincere uno scudetto a Napoli è molto complicato, bisogna rendersene conto. Il Sud vince molto raramente. In tanti anni di storia, il Meridione ha conquistato solo due scudetti. Il resto è andato quasi tutto al Nord. De Laurentiis avrà fatto questa riflessione: 'Se è così difficile vincere lo scudetto allora tanto vale che tengo i conti in ordine'"