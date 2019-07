Ferlaino: "Scelsi Maradona perché volevo i migliori, ecco come nacque la trattativa. 10 ad James? Chiedete ad ADL..."

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti in ritiro”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Se viene James saranno felicissimi tutti i tifosi azzurro. Arrivo di Maradona il 5 luglio del 1984? Si è detto praticamente tutto di questa storia. Bisogna chiedere ad Ancelotti cosa occorre per migliorare questa squadra. Scelsi Maradona perché volevo i migliori e lui era in rotta col Barcellona. Dovevamo giocare con il Barça e ponemmo come condizione quella di far giocare Maradona. Ci dissero che non era possibile perché era malato. Capimmo da lì che era in rotta perché sapevamo che non era vero. La 10 ad James? Non lo so, chiedete a De Laurentiis. Ricordo i litigi in ritiro a Madonna di Campiglio tra Bagni e Maradona, infatti i giornalisti parlavano di Madonna di Scompiglio. Il problema allo stadio San Paolo è la pista d’atletica perché rende gli spalti troppo distanti dal campo. Il San Paolo è un impianto vecchio, il Napoli dovrebbe avere uno stadio proprio, anche non troppo grande”.