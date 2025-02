Ferlaino: "Maradona in Serie A come una Ferrari in una gara di 500, ma aveva anche dei difetti"

Oggi sul quotidiano Il Mattino una lunga intervista a Corrado Ferlaino, ex presidente della SSC Napoli ai tempi di Maradona. T

Lei lanciò la prima sfida al Nord opulento anche nel calcio. "E lo feci perché stanco di ascoltare certi discorsi di altri presidenti sui napoletani: tristi luoghi comuni. Le operazioni sul mercato e la solidità del club misero il Napoli in condizione di vincere. Sacrificai le mie attività professionali per accompagnare questa crescita e lo feci con immenso piacere: avere dimostrato al mondo di cosa siamo capaci noi napoletani è stata la gioia più grande".

Per vincere, però, ci volle Maradona. "Avere Diego fu come mettere una Ferrari in gara con le 500. Abbiamo vinto ma non molto. Maradona aveva pregi e valori ma anche qualche difetto. Napoli vinceva grazie ai suoi ottimi giocatori e alla serietà dei progetti. È un discorso che riguarda anche la città, la sua bellezza, il suo spirito, la sua operosità. Io ho vissuto due anni a Milano però sono tornato subito qui: saudade, la chiamano così i brasiliani".