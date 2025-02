Ferlaino: "Il presidente del Napoli deve essere un napoletano, o al massimo romano!"

Oggi sul quotidiano Il Mattino una lunga intervista a Corrado Ferlaino, ex presidente della SSC Napoli ai tempi di Maradona.

"Quando mostro il passaporto mi chiedono: è italiano? E io do sempre la stessa risposta: napoletano, prego... Di quello che fanno altri club mi interesso poco. Mi piacerebbe che il Napoli fosse sempre nelle mani di un napoletano. O di un romano, al massimo. De Laurentiis vive a Roma ed è un vantaggio perché è meno influenzato dall’ambiente. In questo mondo io ci vivo benissimo da sempre. Certo, fare il presidente del Napoli non è sempre bello".