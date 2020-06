Federcalcio polacca, Kozminski: "Milik segna spesso gol importanti, non sbaglia! Ora il suo valore è cresciuto. Su Karbownik..."

Ultime notizie calcio Napoli - Marek Kozminski, vice presidente della federcalcio polacca, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non è la prima volta che Milik segna gol importanti, è uno che in questi casi non sbaglia. Nel Napoli ha fatto bene ed ora vale anche di più dopo il gol trasformato nella finale di Coppa Italia. Il suo eventuale approdo alla Juventus è inevitabilmente legato al futuro di Maurizio Sarri. E’ un allenatore che lo conosce bene. Karbownik? E’ un fluidificante ed ha grandi qualità, a quattro va benissimo ma deve migliorare dal punto di vista tattico anche perché ha solo 19 anni. E’ uno dei nostri migliori talenti, spero possa arrivare in Italia per migliorare tatticamente.”.