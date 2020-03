Federcalcio albanese, il pres. Duka: "Fiero ed orgoglioso del gesto del Primo Ministro. Ho sentito Hysaj, difficile conservare la forma così"

Ultime notizie calcio Napoli - Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La decisione presa dal primo Ministro di inviare trenta tra medici ed infermieri in Italia mi ha reso fiero ed orgoglioso, con trenta persone non possiamo salvare l’Italia ma dimostrano agli italiani che siamo vicini a loro come loro sono sempre stati vicini a noi. Siamo in debito con voi. Dobbiamo essere sempre uniti e solidali. Siamo sempre in contatto con i calciatori albanesi che giocano in Italia. Ho parlato con Hysaj ed anche lui è chiuso a casa, è difficile così mantenere la condizione. La cosa più importante adesso però è stare bene. L'idea è quella di chiudere i campionati entro giugno ma dobbiamo vedere come si sviluppa il virus”.