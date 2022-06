Napoli - Enrico Fedele ha parlato ai microfoni della trasmissione Maracanà su TMW Radio di Kalidou Koulibaly: "Io mi auguro cha vada in scadenza e che non sia ceduto ora. E' capitato a tanti altri, il Napoli ne gioverebbe dal punto di vista tecnico, perché lo avrebbe un altro anno. Oggi metà cartellino è di sua proprietà, visto che è a scadenza contrattuale con il club di appartenenza. Se rimane a Napoli, il club può lottare per qualcosa d'importante, ne sono convinto".