Fedele: "Pépé? Nel calcio serve cazzimma: dovevano fargli firmare un accordo scritto! Serve completare la rosa in due reparti"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, procuratore

“Una cosa è avere il mandato a trattare e un’altra è l’intermediazione. Il primo, lo firma il calciatore all’agente e non può prendere più del 3% sul lordo. Lo stesso agente però può, per regolamento ultimo della FIFA, fare anche l’intermediazione e in questo caso può chiedere la somma che vuole. Non esiste illegalità se vengono usati questi parametri e tutti usano questi parametri.

Pepè? Nel calcio ci vuole anche un po' di cazzimma e se vuoi prendere un giocatore devi fare un accordo scritto.

Callejon ha avuto una rivoluzione: ieri ha giocato come mediano e lo ha fatto benissimo, ma gli farei ricoprire quel ruolo solo in casi di emergenza. Allan non ha un sostituto, al pari di Milik e per fare il grande salto, il Napoli deve completare la rosa in questi reparti. Finalmente Insigne sta tornando nella sua posizione e con un modulo affermato, un allenatore che conosce la rosa, una squadra che sa come muoversi, basta poco. In questa squadra non serve James Rodriguez, ma un cecchino”.