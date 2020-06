Fedele: "Napoli favorito contro l'Inter, ma in caso di finale con la Juve di Sarri..."

Notizie Napoli calcio. Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Bello del Cacio. Queste le sue parole:

"Come andrà a finire la semifinale di ritorno tra il Napoli e l'Inter? Io sono convinto che i partenopei, grazie anche al risultato dell'andata, abbiano maggiori possibilità rispetto ai nerazzurri di passare il turno e approdare in finale. Se devo dare delle percentuali dico che il Napoli passerà il turno al 60%. Discorso diverso per quello che concerne la finale. Se il Napoli incontrasse la Juventus sarebbe naturalmente sfavorito perché la compagine di Maurizio Sarri è certamente superiore rispetto a quella di Gattuso. Se in finale andasse il Milan le possibilità del Napoli di vincere sarebbero pari al 50%".