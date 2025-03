Fedele: "Lo dicono i numeri, con Juan Jesus al posto di Buongiorno si prendono meno gol"

"I numeri sono fallaci, perché non conta quanto corri, ma il come". Enrico Fedele, opinionista partenopeo ed ex procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, dicendo la sua sul rendimento del Napoli di Antonio Conte.

"Se guardiamo agli scontri con le big, con la Lazio il Napoli non meritava il pari, con la Roma sì. Contro l'Inter, ha vinto perché di fronte aveva un avversario con le ruote a terra. Con i giallorossi era stato un tempo a testa, con la Lazio un predominio. Soprattutto in alcuni elementi come Anguissa, nelle ultime partite, il Napoli è stato in affanno. Jesus doveva andare all'RSA, secondo qualcuno. Con Jesus in campo si prendono meno gol rispetto a quando c'è Buongiorno al suo posto: significa che le statistiche indicano che la difesa sia più compatta col brasiliano, ma è un dato relativo".