Fedele: "Il Venezia può fare un miracolo contro il Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Marte Sport Show', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte.

"Chi vincerà questo Festival di Sanremo? Credo che lo vinceranno Blanco e Mahmood, anche se io spererò fino all'ultimo in un successo di Gianni Morandi. La musica di cinquant'anni fa continua a vivere; dove saranno invece questi ragazzi, da qui ai prossimi venti anni? Ho qualche dubbio che riusciremo ancora a ricordarci di loro", ha osservato l'opinionita.

Passando alle vicende calcistiche, Fedele ha poi parlato del Napoli: "Luciano Spalletti scriverà la storia a Venezia? Il campo dei lagunari è più stretto, non sarà facile. Il Venezia gioca dal basso, non pressa l'uomo, quindi il Napoli non si troverà 'gasperinizzato o 'juricizzato': avrà modo di ragionare, per intenderci, e non gli verrà tolto il fiato; ma dovrà stare attento.