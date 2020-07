Fedele: "Con il Barcellona giocherà Fabian Ruiz ala destra, dentro anche Allan e Hysaj! Milik non pervenuto con il Sassuolo"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non ha i calciatori per andare ad attaccare alto il Barcellona, se gli azzurri li affronteranno in questo modo prenderanno gol! Milik? Non è pervenuto contro il Sassuolo. Con il Barcellona per limitare i danni giocherà Fabian Ruiz sulla fascia destra con Allan interno di centrocampo. Il brasiliano per me deve giocare sempre Il Napoli giocherà così: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Demme, Zielinski, Fabian Ruiz sulla destra, Mertens ed Insigne".