Fedele: "Ancelotti da esonerare! Se non ottieni i risultati devi rassegnare le dimissioni. Insigne? Un capitano parte lo stesso con la squadra"

Enrico Fedele, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La squadra ha dimostrato anche con il Milan che non gioca per l’allenatore, per questo bisogna esonerarlo. Con i rossoneri la prestazione è più grave che contro il Genoa perché il Milan era esploso nei minuti finali. Se si chiamasse Fedele sarebbe già stato esonerato! Senza risultati devi avere il coraggio di dimetterti, soprattutto perché è un grande uomo di calcio. Credo nell'infortunio di Insigne ma un capitano vero deve partire con la squadra, anche a costo di pagare il biglietto”.