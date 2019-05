Fedele a CN24: "Giusta la politica del Napoli, l'importante è non trovare alibi come VAR e Juventus"

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Veretout? Se ne parla da parecchio. E' un buon giocatore, non eleva la qualità del Napoli. Poi dipende da cosa vuole fare il Napoli. Il Napoli ha tanti giocatori buoni e uno solo al di sopra della media. Di Lorenzo è un giocatore giovane ma bisogna analizzarlo con la maglia del Napoli. Sono giocatori che sposano il progetto Napoli. Il Napoli per vincere deve prendere giocatori di una certa caratura, altrimenti non vince".

"Parole di Sarri? Poteva risparmiarsela. Noi siamo la città delle facili cittadinanze onorarie. Sarri è un allenatore che corona il suo sogno, poi a Napoli subito parliamo di tradimento".

"Da Ancelotti ci aspettiamo qualcosa in più: ha toppato nelle coppe e confermato il secondo posto. La dichiarazioni che non mi è piaciuta è che il Napoli aveva dei top player, c'è stato un eccesso di fiducia. Il girone di andata è stato buono, quello di ritorno deludente".

"Il Napoli con questa campagna acquisti farà il solito campionato ed è giusto così: l'importante è non trovare alibi come VAR, arbitri, Juventus, ecc.".

"Hysaj alla Juve con Sarri? Credo di no, alla Juve le squadre non le fa l'allenatore".

"Il Napoli ha bisogno di un grande attaccante, io avrei preso Dzeko. Icardi? Mi auguro, perché ci vuole un calciatore del genere pur vendendo qualcuno".