Fedele: "50 milioni più bonus per Osimhen sono una follia, operazione solo finanziaria! Ora Milik devi regalarlo..."

Ultime notizie mercato Napoli - Enrico Fedele, ex direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen è una promessa ma il Napoli è una squadra che non ha né le fondamenta né il primo piano. Mi ricorda Drogba ma è un calciatore centrifugo, tende ad allargarsi. Al Napoli serve un calciatore centripeto, che vada verso il centro. Il Napoli incassera 150 milioni dalle cessioni di Milik, Koulibaly ed Allan. Per non pagare le tasse su questa cifra ha bisogno di esborsi e spendere 50 milioni più bonus per una promessa come Osimhen è una follia! Prendi Icardi, Belotti o Immobile se vuoi una sicurezza, quella di Osimhen è un'operazione solo finanziaria. L'errore è quello di fare questa operazione prima di vendere Milik, adesso lo dovrà regalare".